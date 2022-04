Série : Walter et Jesse dans la saison 6 de «Better Call Saul»

Bryan Cranston et Aaron Paul feront une apparition dans l’ultime saison du spin-off de «Breaking Bad».

La 6e et dernière saison de «Better Call Saul» commencera le 18 avril 2022 aux États-Unis sur AMC et sur son service de streaming AMC+ et les fans de la série seront ravis d’un retour très attendu: celui de Walter et Jesse, héros de «Breaking Bad», fiction de laquelle est dérivée «Better Call Saul».