Tennis - Waltert et Bandecchi s’imposent en double à Lausanne

Simona Waltert et Susan Bandecchi ont su se relever de leur parcours individuel écourté (élimination s au premier tour, respectivement par la Kazakhe Zarina Diyas et la Française Clara Burel) pour aller jusqu’au bout dans l’autre tableau. En finale, ce dimanche, la Grisonne et la Tessinoise sont venues à bout de la paire composée de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et de la Grecque Valentini Grammatikopoulou. Le match , conclu en 1h56, s’est étiré jusqu’au super tie-break (6-3, 6-7 [3-7], 10-5).