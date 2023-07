Tennis: Waltert et Golubic chutent au Ladies Open de Lausanne

La Zurichoise (WTA 117) est pourtant bien entrée dans sa partie en prenant le dessus sur la Niçoise de 33 ans. Plus entreprenante, elle est montée au filet, réalisé des passings et des amortis pour obtenir le gain du premier set (6-3). Hélas, par la suite, Cornet (WTA 70) a réveillé son culot, tentant parfois des offensives kamikazes, mais qui ont bousculé la vice-championne olympique de double.

«Viktorija était en feu au premier set, confirme Alizé Cornet. Elle était alors tout simplement plus forte que moi. J’ai joué de façon plus agressive et j’ai ajusté ma tactique dès le 2e set et cela a fonctionné.» Sur six Suissesses au départ, seule une verra donc le 2e tour, sur la terre battue de Vidy.