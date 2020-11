Disney+«WandaVision» débarque dans deux mois

Mini-série de neuf épisodes, «WandaVision» sera diffusée dès le 15 janvier 2021 sur Disney+. Elle combinera des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel, indique la plateforme. D’ailleurs, une partie de la bande-annonce est en noir et blanc et comprend de faux-rires en fond sonore, prenant ainsi vraiment des airs de sitcom d’une autre époque.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles respectifs de Wanda (alias la sorcière rouge) et de Vision. Les deux superhéros vivent dans une banlieue idéalisée, mais ils commencent à se rendre compte que les apparences sont trompeuses et qu’ils pourraient se trouver dans une sorte de réalité alternative…