Canton de Soleure: Nestlé supprime 90 emplois à Wangen

Nestlé va biffer 90 emplois sur les 200 que compte son usine de Wangen (SO), annonce la multinationale veveysanne. Dans un communiqué, le géant de l’agroalimentaire précise que cette «réduction progressive» des postes sur le site soleurois interviendra au premier semestre 2024. Le personnel et la Commission du personnel de Wangen ont été informés ce vendredi.

Les activités du site de Wangen vont être réorientées. L’usine se concentrera désormais sur la production et l’innovation des marques Leisi et Buitoni, et continuera à les fabriquer pour le marché suisse et européen. «La production pour d’autres marques, qui représente une partie des activités d’exportation, s’arrêtera», écrit Nestlé Suisse.