Les chercheurs veulent en savoir plus sur l’expérience et les motivations des cultivateurs amateurs.

Les chercheurs de l’UNIL et Addiction Suisse lancent donc un appel pour ce nouveau sondage. «Votre participation à notre enquête pourrait vous permettre de contribuer à une politique plus pragmatique en matière de stupéfiants. L’enquête est anonyme. Nous ne collectons ni adresses IP, ni données de géolocalisation ou information permettant de vous identifier», rassurent-ils.

L'enquête est organisée par une équipe du Global Cannabis Cultivation Research Consortium. Son objectif est de fournir une image objective de la culture du cannabis, en examinant les expériences des cultivateurs comme leur motivation à cultiver. «Une vision réaliste et le plus représentative possible de la situation est nécessaire. Cette compréhension passe par l’écoute de tous ceux qui ont leur mot à dire, y compris les producteurs», expliquent les chercheurs. Le questionnaire est dès à présent disponible sur internet et ce, jusqu’à fin avril.