Athlétisme : Warholm et Jacobs ne seront pas invités au Weltklasse de Zurich

Les deux champions olympiques ne pourront être de la partie aux finales de la Ligue de diamant. Les organisateurs assurent ne pas être en mesure de faire exception et les inviter.

«Nous ne pouvons pas» inviter le sprinteur italien Marcell Jacobs et le hurdler norvégien Karsten Warholm aux finales de la Ligue de diamant le 8 septembre à Zurich, ont déclaré mercredi les organisateurs de la dernière grande compétition internationale de la saison d’athlétisme.

Le champion olympique italien, sacré champion d’Europe du 100 m la semaine dernière à Munich, avait indiqué vouloir encore courir en 2022. Jacobs avait précisé avoir demandé une invitation pour la finale de la prestigieuse Ligue de diamant en septembre, afin de disputer une course de très haut niveau face aux meilleurs sprinteurs américains. Plusieurs fois blessé cette année, l’athlète italien n’a participé à aucun des six 100 m du circuit principal des meetings, l’empêchant de marquer des points et de se qualifier pour la finale zurichoise.