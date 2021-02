Économie : Warren Buffett: «Ne pariez jamais contre l’Amérique»

Dans une lettre publiée samedi, le milliardaire américain de 90 ans affirme que son pays a fait des progrès économiques «époustouflants» en 2020.

Investisseur prudent

«L’année dernière, nous n’avons atteint aucun objectif: Berkshire n’a fait aucune acquisition importante et le bénéfice d’exploitation a baissé de 9%, a par ailleurs déploré Warren Buffett. Nous avons cependant augmenté la valeur intrinsèque par action en conservant les bénéfices et en rachetant environ 5% de nos actions.»

Bénéfice net de 42 milliards en 2020

Warren Buffett s’est dit toutefois convaincu «qu’au fil du temps, les plus-values de Berkshire sur ses placements seront substantielles». Se tournant vers l’avenir, il a indiqué que le conglomérat «restera un ensemble d’entreprises contrôlées et non contrôlées». Le capital des actionnaires sera en outre investi «en fonction des atouts concurrentiels et durables d’une entreprise, des capacités et du caractère de sa gestion et du prix».