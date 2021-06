États-Unis : «Wasabi» sacré plus beau chien au célèbre concours canin de New York

Le Pékinois de 3 ans a remporté dans la nuit de samedi à dimanche le fameux Westminster Dog Show devant plus de 2000 concurrents à quatre pattes.

«Wasabi» a coiffé au poteau six autres finalistes, dont un whippet, un samoyède et un bouledogue français.

Il est Pékinois et s’appelle «Wasabi»: cette boule de poils a remporté dans la nuit de dimanche à lundi le «Westminster Dog Show», célèbre concours de beauté canine qui s’est transporté cette année, pour cause de pandémie, dans le cadre bucolique de Tarrytown, au nord de New York.