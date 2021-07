États-Unis : Washington a désormais aussi sa statue de la Liberté… en plus petit

Une statue de la Liberté de près de 3 mètres trône dorénavant dans la capitale des États-Unis après un voyage depuis Paris, 135 ans après l’arrivée de sa grande sœur à New York.

Quelque 135 ans après l’arrivée de sa grande sœur à New York, une statue de la Liberté en modèle réduit a été installée à Washington en témoignage de l’amitié franco-américaine, au terme d’un voyage entouré de multiples précautions depuis Paris. La statue d’environ 3 mètres de haut devait être inaugurée mercredi après-midi par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accompagné de son homologue américain Antony Blinken.

La statue en bronze trône désormais dans le jardin de la résidence de l’ambassadeur de France aux États-Unis, après un transit qui l’a vu passer non loin de Liberty Island, au sud de Manhattan, où est érigée l’œuvre monumentale «La Liberté éclairant le monde». «La petite sœur est arrivée», s’est félicité Philippe Etienne, l’ambassadeur de France à Washington. «Elle a passé une semaine à New York, pour la fête nationale américaine – Independence Day – elle était sur Ellis Island, elle regardait sa grande sœur. Et maintenant la voilà en place pour le 14 juillet», a-t-il ajouté.