Nucléaire : Washington a donné à Téhéran des «exemples» de sanctions qu’il est prêt à lever

Joe Biden s’est dit prêt à revenir dans l’accord conclu avec l’Iran – et quitté par les États-Unis sous la présidence Trump – si Téhéran renoue aussi avec les restrictions nucléaires.

«Cette fois, nous sommes entrés davantage dans le détail, nous avons fourni à l’Iran un certain nombre d’exemples de sanctions que nous pensons devoir lever pour revenir dans les clous» de l’accord dont l’ex-président Donald Trump a retiré Washington, a-t-il dit à des journalistes à l’occasion d’une nouvelle pause dans les discussions indirectes avec Téhéran et les autres signataires de ce texte de 2015. «Nous leur avons donné beaucoup d’exemples, (…) je pense qu’ils ont maintenant une vision assez claire de ce que nous pensons être les sanctions que nous allons devoir lever, et celles que nous n’allons pas lever», a-t-il ajouté.

Un uranium iranien enrichi à près de 60%

Depuis début avril, des négociations indirectes sont en cours à Vienne entre les représentants des États toujours parties à l’accord (Iran, Chine, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni) d’une part, et Américains d’autre part. La dernière session s’est achevée mardi et les pourparlers doivent reprendre la semaine prochaine. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont salué mercredi des «discussions constructives» et «la participation positive de toutes les parties».