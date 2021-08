Argent public : Washington a égaré une bouteille de whisky à 5800 dollars

Le gouvernement américain se demande ce qu’il est advenu d’un alcool coté offert au département d’Etat par le Japon.

Nouvelle transparence

Le sort de cette bouteille s’inscrit dans une plus large tentative de faire le ménage parmi l’utilisation des deniers publics par les hauts fonctionnaires. Donald Trump avait en son temps licencié un inspecteur qui enquêtait sur l’utilisation des ressources gouvernementales par Mike Pompeo et sa femme. En avril, le rapport du nouvel enquêteur dévoilait que Mike Pompeo avait violé les règles éthiques, en employant ses collaborateurs à des fins personnelles, comme pour s’occuper du chien du couple.

Stanley M. Brand, un avocat spécialisé dans les questions éthiques qui officiait notamment à la Chambre des représentants (chambre basse du Congrès américain), a confié au New York Times: «En 40 ans d’exercice, je ne me souviens pas avoir vu émerger des questions légitimes sur l’utilisation inappropriée par un officiel d’un cadeau reçu par un pays étranger. Comme beaucoup de choses qui sont survenues durant l’ère Trump, ce problème ressort d’un mélange de règles et de réglementations qui étaient auparavant obscures et rarement évoquées».