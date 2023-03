États-Unis : Washington accepte un projet pétrolier controversé dans l’Alaska

Le projet, réduit à trois zones de forage, contre les cinq initialement demandées par l’entreprise, est situé dans une zone appelée la réserve nationale de pétrole, dans le nord de l’Alaska. Il s’agit de terres appartenant à l’État américain, alors que le président Joe Biden, démocrate, était arrivé au pouvoir en promettant de ne pas autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales.

Source d’emplois ou effets dévastateurs?

Les défenseurs du projet «Willow» y voient une source d’emplois et une contribution à l’indépendance énergétique des États-Unis. Mais les associations environnementales, qui avaient lancé une vaste campagne pour lutter contre le projet, dénoncent une catastrophe pour le climat.

«Willow» va être l’une des exploitations de pétrole et de gaz les plus grandes sur des terres fédérales publiques dans le pays», a déclaré, lundi, l’organisation environnementale Sierra Club. «La pollution carbone qu’il va relâcher dans l’air aura des effets dévastateurs pour nos populations, la vie sauvage et le climat. Nous allons en subir les conséquences pour les décennies à venir.»