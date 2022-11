Washington accrédite la thèse d’un missile de défense ukrainien tombé en Pologne

Guerre en Ukraine : Les États-Unis évoquent un missile ukrainien tombé en Pologne

«Nous avons pleinement confiance dans l’enquête menée par le gouvernement polonais sur l’explosion survenue près de la frontière avec l’Ukraine et nous saluons le professionnalisme et la rigueur avec laquelle elle est conduite» a-t-elle ajouté, au nom de cet organisme rattaché au président Joe Biden. «Cela étant dit, quelles que soient les conclusions définitives, il est clair que la Russie est, au bout du compte, responsable de cet événement tragique» à cause de ses frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes, a-t-elle estimé dans un communiqué, en ajoutant: «L’Ukraine avait, et a, le droit de se défendre.»