Nucléaire iranien : Washington accuse Téhéran d’être responsable de l’impasse

Les États-Unis et les Européens se sont montrés déçus par l’attitude de l’Iran lors des négociations sur son programme nucléaire à Vienne.

Les pourparlers de Vienne, qui avaient repris en début de semaine, marquent une pause à partir de vendredi et devraient reprendre en milieu de semaine prochaine

Les États-Unis ont accusé vendredi Téhéran d’être responsable de l’impasse dans les négociations de Vienne sur le programme nucléaire iranien, rejoignant les Européens qui ont fait part de leur «déception et préoccupation» face aux exigences de la République islamique.

Ces pourparlers, qui avaient repris en début de semaine, marquent une pause à partir de vendredi et devraient reprendre en milieu de semaine prochaine pour permettre de faire le point sur les propositions iraniennes, selon des sources diplomatiques.

«Décisions importantes» -

Selon des diplomates européens, les délégations retournent ce week-end dans leurs capitales respectives et les pourparlers reprendront en milieu de semaine prochaine «pour voir si ces divergences peuvent être surmontées ou non», si cet «écart peut être comblé dans un temps réaliste».

«Téhéran revient sur la quasi-totalité des compromis qui avaient été difficilement trouvés» au cours du premier cycle de négociations entre avril et juin, ont déploré des hauts diplomates de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni (E3), dénonçant une «marche arrière». Malgré ces commentaires sévères, les diplomates européens se disent «pleinement engagés dans la recherche d’une solution diplomatique». «Le temps presse», insistent-ils.

Sauver l’accord de 2015

L’enjeu est de taille: il s’agit de sauver l’accord international de 2015 censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique. Conclu entre l’Iran et six grandes puissances (États-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni), il s’est délité à la suite du retrait unilatéral des États-Unis en 2018 et du rétablissement des sanctions. En riposte, Téhéran s’est affranchi de la plupart des limites qu’il avait imposées à son programme nucléaire.