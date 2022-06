Covid-19 : Washington achète 105 millions de doses de vaccin Pfizer

L’administration Biden a dépensé plus de trois milliards de dollars pour acquérir des doses de vaccin anti-Covid en prévision de l’automne.

Les livraisons doivent débuter à la fin de l’été et se poursuivre durant les mois suivants, ont annoncé les entreprises. (Image d’illustration)

Le gouvernement américain a annoncé mercredi avoir acheté 105 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 de l’alliance Pfizer-BioNTech en prévision de l’automne aux États-Unis. Le contrat, d’un montant de 3,2 milliards de dollars (3 milliards de francs), inclut les différents dosages pour les bébés, les jeunes enfants et les adolescents/adultes.

Il pourrait également comporter des versions spécifiquement développées contre le variant Omicron, ainsi que l’a recommandé mardi au gouvernement un panel d’experts. Les livraisons doivent débuter à la fin de l’été et se poursuivre durant les mois suivants, ont annoncé les entreprises.

L’accord, signé avec les ministères de la Défense et de la Santé, comprend l’option d’acheter jusqu’à 300 millions de doses. «L’administration Biden-Harris est déterminée à faire tout ce que nous pouvons pour rendre les vaccins gratuits et largement accessibles aux Américains -- et ceci est un pas important pour nous préparer à l’automne» a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé Xavier Becerra.