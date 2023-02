Ballon abattu : Washington ajoute six entreprises chinoises à sa liste noire

LEs autorités américaines ont annoncé, vendredi, avoir ajouté six entreprises chinoises sur leur liste noire, leur interdisant l’accès aux technologies et biens américains sans autorisation.

Getty Images via AFP

Le sous-secrétaire au Commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez.

