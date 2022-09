Asie : Washington annonce de nouvelles ventes d’armes à Taïwan

Des ventes qui servent «les intérêts économiques des États-Unis»

Le gouvernement américain a approuvé la vente à Taïpei pour 355 millions de dollars de 60 missiles Harpoon capables de couler des bateaux de guerre, 100 missiles de courte portée Sidewinder (85,6 millions), capables d’intercepter des missiles ou des drones, et d’un contrat de maintenance du système de radars de Taïwan évalué à 665 millions, a précisé le département d’État dans un communiqué. Ces transactions «servent les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis en soutenant les efforts (de Taïwan) de moderniser ses forces armées», a souligné la diplomatie américaine via un porte-parole.

Ces ventes d’armes sont «essentielles pour la sécurité de Taïwan et nous continuerons à œuvrer avec l’industrie de défense pour soutenir cet objectif», a ajouté le porte-parole du département d’État. «Nous appelons Pékin à mettre fin à ses pressions militaires, diplomatiques et économiques sur Taïwan et à engager plutôt un dialogue» avec Taïpei, a-t-il poursuivi. «Les États-Unis continuent de soutenir un règlement pacifique de la question, conformément aux vœux et dans l’intérêt du peuple taïwanais», a-t-il conclu.