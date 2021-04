Ingérence : Washington annonce l’expulsion de dix diplomates

Les Etats-Unis invoquent les ingérences russes dans les élections et les cyberattaques pour justifier ces nouvelles sanctions.

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l’expulsion de dix diplomates russes, en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l’élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou.

Et, en partenariat avec l’Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, le gouvernement américain impose aussi des sanctions à huit personnes et entités «associées à l’occupation et à la répression persistantes en Crimée».