Afrique: Washington annonce un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan

Antony Blinken, lors d’une conférence de presse à Washington, lundi 24 avril 2023. Getty Images via AFP

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé lundi que l’armée et les paramilitaires en conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de trois jours, à l’issue de dix jours de combats meurtriers.

«Après d’intenses négociations ces dernières 48 heures, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril, devant durer 72 heures», a affirmé Antony Blinken dans un communiqué.

Les FSR confirment et annoncent par communiqué une «trêve dédiée à l’ouverture de couloirs humanitaires et la facilitation du mouvement des civils». L’armée n’a jusqu’ici rien communiqué à ce sujet.

Khaled Omar Youssef, le porte-parole des Forces de la liberté et du changement(FLC, bloc civil historique du Soudan) a déclaré à l’AFP se féliciter « d’une médiation américaine, pour la mise en place de cette trêve humanitaire. «Elle donnera lieu à un dialogue sur les modalités d’un cessez-le-feu définitif», précise-t-il, alors que le secrétaire d’Etat américain indique également que travailler avec les alliés et les partenaires des États-Unis en vue de la mise en place d’une «commission» chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan.

L’ONU avait réclamé plus tôt lundi l’arrêt des combats pour «éloigner le Soudan du précipice». Et si depuis plusieurs jours, les deux belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses dans les combats, à chaque fois ils se sont accusés d’avoir brisé la trêve. Cette fois, «durant cette période, les États-Unis s’attendent à ce que l’armée et les FSR respectent pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu», a prévenu le secrétaire d’État américain.

Évacuations

Explosions, raids aériens et tirs n’ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l’exode des milliers d’habitants de la capitale plongée dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s’enfuir tentent de survivre, privés d’eau et d’électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d’internet et de téléphone.

Lundi, le syndicat des médecins a lancé un appel urgent: «Plusieurs quartiers de Khartoum sont bombardés, il y a des morts civils et une cinquantaine de blessés graves, tous les médecins proches doivent s’y rendre au plus vite».

Les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les violences dans ce pays de l’est de l’Afrique, l’un des plus pauvres du monde, risquent d’«envahir toute la région et au-delà», a mis en garde le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Malgré le départ de nombreux diplomates et citoyens étrangers, Volker Perthes, le chef de la mission de l’ONU qui tente depuis quatre ans d’obtenir des militaires au pouvoir une transition vers la démocratie, a annoncé qu’il resterait au Soudan.

Présence du groupe Wagner

Les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants: l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Plus de 1000 ressortissants de l’UE ont été évacués. «Un premier groupe» de Chinois, plusieurs dizaines de Sud-Africains et des centaines de ressortissants de pays arabes sont aussi partis, par la route, la mer ou les airs. Environ 700 employés internationaux de l’ONU, d’ONG et d’ambassades «ont été évacués vers Port-Soudan», a indiqué l’ONU.

Des dizaines d’autres employés humanitaires ont été évacués vers le Tchad depuis le Darfour, dans l’Ouest, la région la plus touchée par les combats avec Khartoum. La plupart des étrangers évacués sont des membres du personnel diplomatique, comme ceux des États-Unis et du Royaume-Uni. De nombreux ressortissants attendent toujours une place dans les longs convois de voitures blanches ou les bus qui partent en continu de Khartoum.

Plus tôt lundi Washington a exprimé de «très sérieuses préoccupations» sur la présence au Soudan du groupe russe de mercenaires Wagner, qui, a-t-il dit, apporte «là où il est présent son lot de morts supplémentaires et de destruction». Des informations de presse citant des responsables ont fait état d’armes fournies par Wagner aux FSR.