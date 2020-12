Diplomatie : Washington annule des programmes d’échanges financés par Pékin

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a qualifié les programmes d’échanges financés par la Chine comme des «outils de propagande».

Cependant, «alors que d’autres programmes fondés sous les auspices de la MECEA sont mutuellement bénéfiques, les cinq programmes en question sont complètement financés et opérés par le gouvernement de la République populaire de Chine en tant qu’outils de propagande et de soft power», a déclaré Mike Pompeo. «Ils fournissent un accès soigneusement aménagé à des responsables du Parti communiste chinois, et non au peuple chinois, qui ne jouit pas des libertés de parole et de réunion», ajoute le secrétaire d’État.