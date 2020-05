Afghanistan

Washington appelle à la poursuite du processus de paix

Les États-Unis espèrent que le gouvernement afghan et les talibans ne rompront pas les négociations suite à l’attaque meurtrière attribuée à l’État islamique.

Le négociateur américain pour l’Afghanistan a attribué au groupe jihadiste État islamique (EI) l’attaque meurtrière contre une maternité à Kaboul et a appelé le gouvernement et les talibans à poursuivre le fragile processus de paix.

Zalmay Khalilzad a affirmé que l’EI au Khorasan (IS-K), la branche afghane de l’EI, a mené la double attaque mardi contre une maternité de Kaboul (24 morts dont des nouveau-nés) et auparavant lors de funérailles dans l'est du pays (32 morts). L’EI a revendiqué l’attaque contre les funérailles mais pas celle contre la maternité. Les talibans ont, eux, rejeté toute responsabilité.

Le groupe État islamique s’«oppose à un accord de paix entre la république islamique d’Afghanistan et les talibans et cherche à encourager une guerre sectaire tout comme en Irak et en Syrie», a écrit Zalmay Khalilzad sur Twitter.