Davos : Washington appelle à ne pas sacrifier le climat sur l’autel de la guerre

La guerre en Ukraine ne doit pas servir de «prétexte» pour relâcher les efforts en matière de transition énergétique, a plaidé mardi à Davos l’émissaire américain pour le climat, John Kerry.

L’enjeu de l’énergie

Infrastructures à moderniser

«Être plus créatifs»

«Nous devons être plus créatifs et malins que cela», a-t-il jugé, rappelant que les émissions de CO2 et l’utilisation de charbon avaient encore augmenté l’an dernier. Il évoque en revanche comme piste possible le gaz de schiste et estime que les différentes alternatives à l’énergie russe, conjointement aux avancées technologiques, permettront à terme de compenser les pertes générées par un embargo russe.