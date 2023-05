Etats-Unis: Washington appelle l’Iran à libérer un pétrolier saisi dans le Golfe

Parti de Dubaï, le Niovi se dirigeait vers Fujairah, un autre port des Émirats arabes unis, lorsqu’il a été pourchassé par des bateaux des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a indiqué la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn. Ces navires iraniens l’ont «forcé à faire demi-tour et à se diriger vers les eaux territoriales iraniennes», a-t-elle ajouté.

30 personnes à bord

La marine américaine a publié une vidéo du pétrolier cerné par une dizaine de bateaux. «Le procureur de Téhéran a annoncé que le navire Niovi avait été saisi par la marine des Gardiens sur la base d’une plainte et d’un ordre de l’autorité judiciaire», a rapporté le site de la justice iranienne, Mizan Online. Environ 30 personnes se trouvaient à bord du navire, dont le capitaine grec et des membres d’équipage philippins et sri lankais, a déclaré à l’AFP une porte-parole des garde-côtes grecs.