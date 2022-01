Diplomatie : Washington appelle Moscou à quitter «rapidement» le Kazakhstan

Le président Kassym-Jomart Tokaïev avait fait appel à des forces russes pour ramener le calme au Kazakhstan après de violentes émeutes.

Début du retrait dans deux jours

«Tant que les forces de l’OTSC ne se seront pas retirées, nous continuerons à (les) appeler (…) à respecter les droits humains et à respecter leur engagement à se retirer rapidement du Kazakhstan, ainsi que le gouvernement kazakh l’a requis», a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine au cours d’un point presse.

Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré que le retrait du contingent de l’OTSC débuterait dans deux jours, qu’il serait «progressif» et qu’il ne prendrait pas plus de dix jours. Mais le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a indiqué que le départ se ferait une fois la situation «totalement stabilisée» et «sur décision» des autorités kazakhes.