Asie : Washington approuve la vente de drones tueurs MQ-9 à Taïwan

La question des ventes d’armes américaines à Taïwan est ultrasensible pour Pékin, qui revendique la souveraineté sur l’île dirigée depuis 75 ans par un régime rival.

La vente porte sur quatre drones MQ-9B prêts à être armés, deux stations de contrôle fixe au sol et deux autres mobiles, des systèmes de ciblage, des radars et des systèmes d’imagerie destinés aux missions de reconnaissance. (Isaac Brekken/Getty Images/AFP)

«Elle permettra d’améliorer les capacités de (Taïwan) à répondre aux menaces présentes et futures en lui fournissant des capacités de renseignement, surveillance et reconnaissance, de ciblage et de frappe à terre, en mer et sous l’eau», souligne le communiqué.