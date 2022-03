Ukraine : Washington augmente son aide, reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou

Les États-Unis vont annoncer mercredi une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars pour aider l’Ukraine à faire face aux forces russes, qui resserrent leur étau en dépit de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, qualifiés par le président ukrainien de «plus réalistes».

«Moment dangereux»

Dans ce contexte de frappes intenses, des négociations entre Moscou et Kiev, entamées mardi, doivent reprendre mercredi, dans l’espoir d’arrêter l’hécatombe. Le président ukrainien a apporté mardi un peu d’espoir, jugeant que les positions étaient désormais «plus réalistes». Cependant, a-t-il reconnu, «il faut encore plus de temps pour que les décisions soient dans l’intérêt de l’Ukraine.» Il a également fait un geste envers Moscou, se disant prêt à renoncer à toute adhésion de son pays à l’Otan, un casus belli pour la Russie.

Médiation turque

Et, faute de pouvoir intervenir militairement, ils continuent à durcir leurs sanctions. L’Union européenne va priver les oligarques russes de berlines de luxe, champagne et autres articles haut de gamme, via un quatrième paquet de sanctions entré en vigueur mardi. Le Royaume-Uni a fait de même, ajoutant des droits de douane punitifs sur la vodka et des gels d’avoirs supplémentaires.