Etats-Unis

Washington bannit temporairement les compagnies d’aviation chinoises

Washington a pris des mesures de rétorsion, Pékin n’ayant toujours pas autorisé les transporteurs américains à reprendre l’activité en Chine malgré le déconfinement.

L’administration de Donald Trump va interdire temporairement des vols de compagnies aériennes chinoises en provenance et à destination des Etats-Unis, car Pékin n’a toujours pas autorisé les transporteurs américains à reprendre l’activité en Chine malgré le déconfinement.

Propagation du virus en cause

Delta Air Lines et United Airlines avaient suspendu en février et en mars leurs vols depuis et vers la Chine en raison de la pandémie de Covid-19, mais souhaitaient reprendre l’activité dans le pays ce mois-ci.