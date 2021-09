Afrique : Washington condamne la tentative de coup d’État au Soudan

Le gouvernement soudanais a dit avoir déjoué un coup d’État mardi, accusant des responsables militaires et des civils liés à l’ancien régime d’Omar el-Béchir.

Khartoum a annoncé mardi avoir fait «échouer» une tentative de coup d’État impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime de l’autocrate Omar el-Béchir, chassé du pouvoir il y a deux ans par une révolte populaire.

«Une tentative manquée de coup d’État, menée par un groupe d’officiers des forces armées et de civils issus de l’ancien régime (…), a été maîtrisée à l’aube», a déclaré à la télévision d’État le ministre de l’Information, Hamza Baloul. «Onze officiers et plusieurs soldats ayant participé au complot manqué» ont été arrêtés, a rapporté l’armée. Et Hamza Baloul a assuré que la situation était désormais «sous contrôle», alors que les médias d’État diffusaient des chants patriotiques en boucle.