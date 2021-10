Nucléaire iranien : Washington croit à une reprise rapide des négociations avec Téhéran

Téhéran a annoncé vendredi envisager une reprise avant début novembre des négociations à propos de l’accord sur le nucléaire, suspendues depuis juin.

«Breakout time»

Conclu en 2015 entre l’Iran d’une part et les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la France et l’Allemagne de l’autre, l’accord offrait à l’Iran la levée d’une partie des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique et d’une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous le strict contrôle de l’ONU. Mais après le retrait unilatéral des Américains de l’accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, Téhéran a progressivement abandonné la plupart de ses engagements.