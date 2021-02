Arabie saoudite : Washington critiqué après avoir épargné le prince héritier de sanctions

En refusant de sanctionner le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, les États-Unis veulent éviter une rupture diplomatique mais déçoivent les défenseurs des droits humains, estiment des experts.

Washington s’est immédiatement attiré les foudres de Ryad qui a «rejeté totalement les conclusions fausses et préjudiciables» de ce rapport. La critique publique du prince et une série de sanctions ordonnées par les États-Unis contre des dizaines de fonctionnaires saoudiens marquent une nette rupture avec la politique de l’ancien président, Donald Trump, qui cherchait à ménager le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite.

La nouvelle administration du président Joe Biden n’a cependant imposé aucune sanction directe à MBS. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a expliqué que M. Biden voulait «recalibrer» et non «rompre» les relations avec Ryad, un partenaire de longue date du Moyen-Orient.

Appel aux sanctions

Pour l’ONG américaine Freedom House, basée à Washington, il est «décevant et frustrant que les États-Unis ne soient pas encore disposés à agir sur la base de leurs propres renseignements» et à imposer des sanctions au prince saoudien. «Nous n’attendons rien de moins que la justice pour Jamal Khashoggi et tous les courageux dissidents d’Arabie saoudite», a renchéri la Fondation des droits de l’Homme, basée à New York.