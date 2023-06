Washington dénonce des activités «risquées» de Pékin

Getty Images via AFP

«Nous continuons à être préoccupés par les activités de plus en plus risquées et coercitives de l’Armée populaire de libération dans la région, y compris ces derniers jours», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, qui assiste avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à une conférence sur la sécurité à Singapour.