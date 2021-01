Yémen : Washington désigne les rebelles Houthis comme groupe «terroriste»

Selon plusieurs organisations, cette décision pourrait provoquer une paralysie de l’acheminement de l’aide humanitaire et aggraver la famine au Yémen.

Elles visent à tenir les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord du Yémen, «pour responsables de leurs actes terroristes, notamment pour les attaques transfrontalières menaçant les populations civiles, les infrastructures et le transport maritime», a déclaré Mike Pompeo dans un communiqué publié dans la nuit.

Une annonce attendue

L’annonce était attendue depuis l’élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Plusieurs organisations non gouvernementales et institutions internationales redoutaient que le président Trump, battu dans les urnes, ne cherche à frapper un grand coup diplomatique contre l’Iran, son ennemi juré au Moyen-Orient, avant l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, qui souhaite renouer le dialogue avec Téhéran.

Selon ces organisations, cette décision risque de provoquer une paralysie de l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen. Avoir des contacts avec des responsables Houthis, gérer les impôts, utiliser le système bancaire, payer le personnel médical, acheter nourriture et pétrole… tout cela risque d’être entravé par une telle mesure américaine.

Après plus de cinq ans de guerre, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique où 80% de la population dépend désormais de l’aide internationale, est déjà en proie à ce que l’ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde. Et il est maintenant «en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies», avait mis en garde fin novembre le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, exhortant Washington à «ne pas faire tanguer le bateau».