Washington se prépare déjà à une invasion chinoise de Taïwan

Asie : Washington doit se préparer maintenant à une invasion chinoise de Taïwan

«Il ne s’agit pas seulement de ce que dit le président Xi, c’est la façon dont les Chinois se comportent et ce qu’ils font», a-t-il déclaré au laboratoire d’idées, soulignant que ces vingt dernières années, Pékin a mis à exécution chacune de ses promesses plus tôt qu’annoncé. «Donc, quand nous parlons de 2027, dans mon esprit, cela signifie 2022 ou potentiellement 2023», a-t-il ajouté. «Je ne peux pas exclure cette possibilité. Je ne veux pas du tout être alarmiste en disant cela. C’est juste que nous ne pouvons pas l’écarter.»

«Ambiguïté stratégique»

«Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires», a déclaré Xi Jinping lors du congrès du PCC, dimanche. «La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée», a-t-il ajouté, condamnant tout «séparatisme et ingérence» étrangère dans cette affaire.