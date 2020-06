Mort de George Floyd

Washington échappe à l’enquête internationale

Une résolution condamnant les violences policières a été unanimement adoptée vendredi par l'ONU à l'issue d'un débat historique et après le retrait d'une mention ciblant les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont échappé à des investigations internationales sur le «racisme systématique» et les «violences policières». Une résolution atténuée, qui ne les mentionne même plus, a été approuvée vendredi à Genève par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Selon des sources concordantes, Washington a manoeuvré en coulisses ces derniers jours pour inciter ses alliés à faire en sorte d'éviter une commission d'enquête internationale. Un premier projet de résolution du Burkina Faso, au nom des pays africains, prévoyait un tel mécanisme «aux Etats-Unis» et dans d'autres pays après le décès de George Floyd.

Mais une révision de ce dispositif circulait avant même le débat de mercredi et a été officiellement discutée vendredi avec de nombreux réaménagements. Certes, la résolution «condamne fermement» les incidents qui ont mené au décès de l'Afro-Américain.

Mais elle ne demande plus qu'à la Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet un rapport sur le «racisme systémique» et les violations présumées des droits de l'homme «contre les Africains et les personnes d'origine africaine» par la police, notamment contre George Floyd. Les Etats-Unis ne sont pas visés dans la résolution validée.