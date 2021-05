Coronavirus : Washington en faveur de la levée des brevets sur les vaccins

La prise de position de l’administration Biden a été saluée par l’OMS mais décriée par le lobby pharmaceutique.

Getty Images via AFP

«Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires», a souligné la représentante américaine au Commerce Katherine Tai, soulignant l’urgence de la situation.

Le lobby pharmaceutique proteste

Sollicités par l’AFP, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna n’ont pas directement réagi à l’annonce américaine. Mais la Fédération internationale de l’industrie pharmaceutique (IFPMA) a jugé «décevante» cette annonce. «Nous sommes totalement en phase avec l’objectif que les vaccins anti-Covid 19 soient rapidement et équitablement partagés dans le monde. Mais comme nous n’avons de cesse de le dire, une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe», a-t-elle expliqué.

Stephen Ubl, le président de la fédération américaine (PhRMA), a souligné que cette décision pourrait ainsi «affaiblir davantage les chaînes d’approvisionnement déjà tendues et favoriser la prolifération des vaccins contrefaits». Selon lui, il faut plutôt s’attaquer au problème de la distribution et de la disponibilité «limitée» des matières premières.

L’annonce de Washington intervient alors que la fracture se creuse entre les nations déshéritées à la peine et les pays riches, où les campagnes de vaccination -- bientôt élargies aux États-Unis aux adolescents et au Canada aux enfants dès 12 ans --, permettent une levée progressive des restrictions sanitaires.

Des milliards de dollars débloqués en Inde

Exposé à des cas potentiels de Covid-19, le chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, a été contraint de participer virtuellement à cette réunion. L’Inde, qui subit une deuxième vague dévastatrice, a dénombré 3780 morts et 382’000 contaminations supplémentaires en 24 heures, soit plus de 222’000 décès et près de 20,3 millions de cas au total, un bilan que certains experts jugent largement sous-évalué.