Journée de la Terre

Washington épingle Pékin sur le climat

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré mercredi que la Chine était le plus gros émetteur annuel d'émissions polluantes.

«Je veux rappeler à chacun que la bonne manière d'assurer un avenir plus vert, plus propre et plus radieux au monde, c'est de garantir l'innovation privée et le libre-marché et la concurrence», a répondu Mike Pompeo, présentant une fois de plus les États-Unis comme le «leader mondial de la réduction de toutes les émissions» de gaz à effet de serre.