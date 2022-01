Ukraine : Washington est prêt «à tous les scénarios» avec la Russie

Washington s’est dit «prêt» au dialogue avec Moscou mais aussi à une «réponse ferme» en cas d’agression de l’Ukraine par les troupes russes.

Les Occidentaux et les Russes ont enchaîné cette semaine les réunions pour tenter, sans succès à ce stade, de désamorcer la crise autour de l’Ukraine. (Image d’illustration)

Après une réunion américano-russe tendue lundi à Genève puis le Conseil Otan-Russie de mercredi à Bruxelles, où les deux camps rivaux ont fait le constat de leurs profondes «divergences» sur la sécurité en Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a clos jeudi à Vienne cette semaine de pourparlers en insistant sur «l’urgence» du dialogue.

«Réfléchir»

«Nous allons maintenant réfléchir et nous consulter avec nos alliés et partenaires sur ce que nous allons faire», a déclaré pour sa part le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, réservant la réponse de Washington. Alors que le renseignement américain estime, selon lui, que les Russes n’ont pas encore «pris une décision définitive» sur une éventuelle invasion du pays voisin, il a assuré que les États-Unis étaient «prêts à tous les scénarios».

«Nous sommes prêts à faire des progrès à la table des négociations» et «nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour défendre nos alliés, soutenir nos partenaires, et apporter une réponse ferme à toute agression», «à l’unisson» avec les alliés européens, a martelé Jake Sullivan.