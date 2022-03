Diplomatie : Washington et Moscou s’opposent sur l’avenir de l’ONU en Afghanistan

Un débat au Conseil de sécurité a démontré que les États-Unis et la Russie avaient des visions opposées sur l’avenir de la mission de l’ONU en Afghanistan.

Les États-Unis entendent apporter un «ferme soutien» aux bons offices de la mission politique Manua de l’ONU, dont le mandat doit être renouvelé au plus tard le 17 mars, ainsi qu’à ses rapports «sur la surveillance des droits humains», son «rôle de coordination humanitaire», ses activités de «protection des enfants et des civils» et sa défense de «la participation pleine, égale et significative des femmes dans tous les aspects de la vie publique», a affirmé l’ambassadeur américain adjoint Jeffrey DeLaurentis.