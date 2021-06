Nucléaire iranien : Washington et Paris mettent la pression sur Ebrahim Raïssi

Les chefs de la diplomatie américaine et française ont conjointement poussé le nouveau président iranien Raïssi à sauver l’accord sur le nucléaire.

Antony Blinken (gauche) et Jean-Yves Le Drian (droite), à Paris, le 25 juin 2021.

Les États-Unis et la France ont averti vendredi l’Iran que le temps pressait pour sauver l’accord sur son programme nucléaire et qu’il devait prendre des décisions «difficiles» sans plus tarder, s’attirant une réplique immédiate de Téhéran.