Terrorisme : Washington et Paris renforcent leur coopération antidjihadiste

Le texte ne porte pas sur une région spécifique, les États-Unis et la France étant engagés dans la lutte antidjihadiste sur des théâtres très différents.

Getty Images via AFP

La ministre française des Armées Florence Parly et le secrétaire d’État à la Défense américain, Lloyd Austin, le 9 juillet en Virginie, aux États-Unis.

La ministre française des Armées Florence Parly et son homologue américain Lloyd Austin ont signé vendredi à Washington une nouvelle feuille de route pour la coopération entre leurs forces spéciales, les deux pays cherchant à renforcer les efforts internationaux dans la lutte antidjihadiste. La signature de cette convention et la visite de Florence Parly interviennent au moment où les États-Unis se retirent d’Afghanistan et que la France réduit sa présence militaire au Sahel.