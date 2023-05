Diplomatie: Washington et Pékin renouent le contact à haut niveau

Washington et Pékin, brouillés depuis l’affaire des ballons chinois en février, ont renoué le contact diplomatique au plus haut niveau, a annoncé jeudi la Maison-Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, a annoncé la Maison-Blanche, renouant le contact entre les deux pays dans un contexte de compétition acharnée.

Les deux hauts responsables ont eu des «discussions franches, substantielles, et constructives» sur un certain nombre de sujets dont les relations entre Pékin et Washington, la guerre en Ukraine et la question de Taïwan, selon le communiqué de l’Exécutif américain.