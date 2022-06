Corée du Nord : Washington et Séoul alertent contre un essai nucléaire nord-coréen

Les États-Unis et la Corée du Sud estiment que Pyongyang s’apprête à réaliser prochainement un nouvel essai nucléaire après avoir fini ses «préparatifs».

Les États-Unis et la Corée du Sud ont multiplié lundi les avertissements pour tenter de dissuader la Corée du Nord de procéder à un nouvel essai nucléaire, promettant une riposte «rapide» avec plus de sanctions et même une révision de la «posture militaire» américaine.

À ses côtés, son homologue sud-coréen Park Jin est allé encore plus loin, assurant que le Nord avait «terminé les préparatifs». «Je pense qu’il ne manque plus qu’une décision politique» pour passer à l’acte, a-t-il dit. Washington estime depuis le mois dernier que Pyongyang s’apprête à rompre avec son moratoire de cinq ans sur les tests nucléaires.

«Sans conditions préalables»

«Maintenir la pression»

«Nous sommes en contact très étroit avec nos proches alliés et partenaires, à commencer par la République de Corée, ainsi que le Japon et d’autres, pour être en mesure de répondre rapidement», a-t-il ajouté. Cette riposte prendrait la forme de nouvelles «sanctions internationales» et d’un «isolement» accru, a expliqué le ministre sud-coréen, si possible via une résolution supplémentaire du Conseil de sécurité de l’ONU -- même si la Russie et la Chine s’y sont jusqu’ici opposées avec leur droit de veto.