Asie: Washington et Séoul entament des manoeuvres conjointes

Asie : Washington et Séoul entament des manœuvres conjointes

Les États-Unis et la Corée du Sud ont débuté lundi leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis 2018 face à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord, a annoncé Séoul.

Les manœuvres «Ulchi Freedom Shield» marquent la reprise des entraînements de grande ampleur entre forces américaines et sud-coréennes après leur diminution du fait de la pandémie de Covid-19, et marquent aussi un échec diplomatique vis-à-vis de Pyongyang.

«L’importance de cet exercice conjoint est de refonder l’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis et de consolider la structure de défense commune en banalisant (…) les exercices conjoints et les entraînements sur le terrain», a déclaré le ministère de la Défense sud-coréen.