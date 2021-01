Hong Kong : Washington et ses alliés «préoccupés» par les arrestations

Les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne ont exprimé leur «grande préoccupation face aux arrestations de masse» effectuées à Hong Kong.

«Grande préoccupation»

Washington a déjà imposé des sanctions à plusieurs responsables chinois et de Hong Kong dont la cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a menacé cette semaine d’en imposer de nouvelles suite aux arrestations. Le communiqué commun rendu public samedi par Mike Pompeo et ses homologues de Grande-Bretagne, Australie et Canada ne fait pas état de sanctions.

«Il est évident que la loi de sécurité nationale est utilisée pour éliminer des vues politiques dissidentes et d’opposition», soulignent-ils. Les chefs de la diplomatie appellent Hong Kong et Pékin à respecter les droits et libertés à Hong Kong et à faire en sorte que les élections locales – reportées pour cause d’épidémie – se tiendront «de manière équitable en incluant des candidats représentant différentes opinions politiques».