Moyen-Orient : Washington et Téhéran font monter les enchères

Téhéran réclame toujours la levée préalable des sanctions quand Washington affirme vouloir s’asseoir à la table des négociations avant d’envisager un quelconque geste.

Les Etats-Unis et l’Iran se jaugent: soucieux de ne pas apparaître trop faibles face à l’ennemi juré, les deux pays font monter les enchères, au risque de repousser le sauvetage de l’accord sur le nucléaire iranien pourtant promis par Joe Biden.

Après avoir laissé Washington patienter dix jours, Téhéran a finalement rejeté dimanche son offre de dialogue direct. Les autorités iraniennes ont déclaré qu’elles ne considéraient «pas le moment approprié». Elles ont invoqué les «récentes positions et actions des Etats-Unis» ainsi que des signataires européens de l’accord international conclu en 2015 avec l’Iran pour l’empêcher de se doter de la bombe atomique.

En cause, les frappes américaines de la semaine dernière en Syrie contre des groupes pro-Iran accusés de multiplier les tirs de roquette visant des intérêts américains en Irak. Et la fermeté affichée par les Européens, avec les Américains, contre les infractions iraniennes à l’accord de 2015.

Le «non» iranien ne signifie pas la fin de la diplomatie, mais il complique la donne. «Les Iraniens veulent montrer qu’ils ne se précipitent pas» pour négocier avec les Américains, dit à l’AFP Barbara Slavin, du cercle de réflexion Atlantic Council. «C’est pour eux une manière de dire: <vous nous mettez la pression? Et bien, nous pouvons aussi vous mettre la pression>», ajoute-t-elle.

«Erreurs de jugement»

L’ex-président américain Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, qu’il jugeait insuffisant, et a rétabli toutes les sanctions américaines contre Téhéran. En guise de représailles, la République islamique a commencé à s’affranchir de ses engagements atomiques.

Selon Trita Parsi, auteur d’un livre sur les longues tractations qui ont mené au pacte de 2015, le message qui en ressort «c’est que le gouvernement Biden tente de remettre sur les rails une version de l’accord nucléaire sans provoquer l’ire des républicains ni des Israéliens et des Saoudiens», adversaires régionaux des Iraniens qui n’ont cessé de s’y opposer. «Et ça, c’est impossible.»

Or cette volonté de montrer les muscles a déjà poussé les deux pays à faire des «erreurs de jugement» ces dernières semaines, regrette le vice-président exécutif du think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft.