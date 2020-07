Diplomatie

Washington évoque avec Moscou un sommet des cinq «Grands»

Afin de commémorer les 75 ans de l’ONU, la Russie et les États-Unis envisagent un sommet entre les cinq membres du Conseil de sécurité.

États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, qui compte 10 autres membres non permanents. Un tel sommet réunirait donc aux côtés de Donald Trump et Poutine le président chinois Xi Jinping, dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, ainsi que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson.