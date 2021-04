Nucléaire nord-coréen : Washington évoque une «dénucléarisation» nord-coréenne

L’administration Biden a discuté, lors d’un sommet avec le Japon et la Corée du Sud, d’une stratégie pour une «dénucléarisation» de la Corée du Nord.

Le gouvernement américain de Joe Biden a affiché vendredi sa volonté de «coopérer» avec le Japon et la Corée du Sud vers la «dénucléarisation» nord-coréenne, lors d’un dialogue trilatéral avec des émissaires des deux pays alliés en vue de finaliser sa stratégie face à Pyongyang. Le conseiller du président des États-Unis pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a reçu ses homologues japonais Shigeru Kitamura et sud-coréen Suh Hoon à l’Académie navale d’Annapolis, près de Washington.

Les trois responsables «ont partagé leurs préoccupations au sujet des programmes nucléaire et de missiles balistiques de la Corée du Nord, et réaffirmé leur engagement à gérer et résoudre ces dossiers par une coopération trilatérale concertée vers la dénucléarisation», selon un communiqué final diffusé par la Maison-Blanche. Ils ont appelé à «la pleine mise en œuvre» des résolutions du Conseil de sécurité qui interdit et sanctionne ces programmes.