Commerce – Washington exclut Ethiopie, Mali et Guinée d’un accord commercial

Commerce : Washington exclut Éthiopie, Mali et Guinée d’un accord commercial

Les États-Unis estiment que les actions des gouvernements de l’Éthiopie, du Mali et de la Guinée violent les principes de l’accord commercial Agoa.

L’Agoa (African Growth and Opportunity Act; Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique) est un accord commercial mis en place en 2000 sous l’administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique. «L’administration Biden-Harris est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel des gouvernements de Guinée et du Mali», est-il détaillé.