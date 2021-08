Afrique du Nord : Washington exhorte le président tunisien à revenir sur la voie démocratique

Un message de Joe Biden a été transmis vendredi au président Kais Saied. Ce dernier répond qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Un haut responsable américain a rencontré vendredi à Tunis le président Kais Saied pour l’exhorter à nommer de façon urgente un nouveau Premier ministre et à remettre son pays sur les rails d’une démocratie parlementaire, a fait savoir dans un communiqué la Maison-Blanche. À quoi Kais Saied a répondu, dans un autre communiqué, qu’il n’y avait «pas lieu de s’inquiéter au sujet de la liberté, la justice et la démocratie».

Jon Finer, adjoint du conseiller à la Sécurité nationale américain Jake Sullivan, a transmis un message de Joe Biden au président Saied, qui s’est octroyé les pleins pouvoirs. Ce message «exhorte à un retour rapide de la Tunisie sur la voie de la démocratie parlementaire». Jon Finer a par ailleurs insisté sur «le besoin urgent de nommer un Premier ministre qui formerait un gouvernement compétent capable de s’attaquer aux crises économique et sanitaire actuelles en Tunisie».

«Mesures exceptionnelles»

De son côté, Kais Saied a indiqué de nouveau que les «mesures exceptionnelles» qu’il avait prises le 25 juillet, s’inscrivaient «dans le cadre de l’application de la constitution et répondent aux attentes du peuple sur fond de crises politique, économique et sociale», selon un communiqué de la présidence tunisienne. «Il n’y a pas lieu de s’inquiéter au sujet de la liberté, la justice et la démocratie», a-t-il dit, selon la même source.